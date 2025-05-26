Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan fenomen Murat Övüç, bu kez oğlu Burak Can’ın düğünüyle adından söz ettirdi. Daha önce ailesine yönelik yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Övüç, bu kez düğünde kesenin ağzını açtı.

Övüç, nişanda gelinine yaklaşık 2 kilo altın takmasıyla gündeme gelmişti. Düğünde ise takı merasimi adeta bir şova dönüştü. Altınları gelinin boynuna ve kollarına takarken misafirlerden alkış isteyen Övüç, gösterişli tavırlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Takı töreni sırasında “Parayı çok seviyorum, dostum olmasın param olsun” sözlerini hatırlatan fenomen ismin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜK

Düğündeki altın şovuna sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki geldi. Bazı kullanıcılar “Bu görgüsüzlük mide bulandırıcı”, “Gerçekten bu paranın kaynağı ne?”, “Bu paranın suyu nereden geliyor?” gibi yorumlarda bulundu.