Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada kendisini futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak gördüğünü ifade etmişti. Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario’ya bu konu hakkında görüşü sorulduğunda ise farklı bir bakış açısı sundu.

Ronaldo, doğrudan Cristiano Ronaldo’ya bir gönderme yaparak, “Bu tür konulara girmeyi pek sevmem ama insanların özgüveni gerçekten çok yüksek... Ben, insanların benim hakkımda konuşmasını tercih ederim, kendi kendime bu tür şeyleri söylemem” dedi.

Buna rağmen, Portekizli yıldızın kariyerine duyduğu saygıyı da dile getiren Brezilyalı efsane, “Cristiano’nun hikayesi muhteşem, değil mi? Harika şeyler kazandı, her şekilde goller attı. Üstelik pozisyon değiştirdi; kanat oynadı, forvet oynadı. Bunlar kolay şeyler değil” ifadelerini kullandı.

Ancak Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo’nun futbol tarihindeki yeri konusunda aynı fikirde değil. Efsane futbolcu, “Evet, o tarihin en büyüklerinden biri ama en iyisi mi? Bilemiyorum, ben katılmıyorum. Onun görüşüne saygı duyuyorum ama bana göre en iyi değil. Onu en iyiler arasında sayarım, ancak ilk 10 içinde yer alır” diye ekledi.

Brezilyalı efsanenin bu açıklamaları, futbol dünyasında tartışmaları yeniden alevlendirdi. Cristiano Ronaldo’nun kendisini tarihin en büyüğü olarak görmesi, bazı futbolseverler tarafından desteklenirken, bazıları içinse tartışmalı bir iddia olmaya devam ediyor.