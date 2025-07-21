Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklam sektöründe tanınan eşi Beril Talu, son dönemde kamuoyunun gündemine dolandırıcılık iddialarıyla geldi. İddiaya göre çift, yakın çevresinden yaklaşık 3 milyon lira topladıktan sonra ortadan kayboldu. Bu durum, özellikle sosyal medya ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Yurtdışına kaçtıkları öne sürülen Talu çifti, 5 Ocak 2024 tarihinde Gürcistan'dan Türkiye'ye dönüşlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı. Haklarında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

13 kişiyi toplamda reklam 3 milyon 17 bin lira dolandırdıkları tespit edilirken Kıvanç Talu ve Beril Talu ile babası Ertan Koç'un, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplamda 195'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

TALU ÇİFTİNİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kıvanç ve Beril Talu çifti bulundukları cezaevinden getirilirken Beril Talu'nun babası olan tutuksuz sanık Ertan Koç ve sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya müştekiler de katıldı.

"KAR PAYI VAADİYLE PARA VERDİM"

Duruşmada dinlenen müşteki Burçin K. "Berin Talu'yu eşim vasıtasıyla tanıdım. Telefondan konuştuk, iki hafta içinde bana 2-3 katı kâr payı teklif ettiler, reklam için 280 bin lira para gönderdim ancak bunun geri dönüşü olmadı. Ardından bir dürü kişiyi dolandırdıklarını öğrendim. Daha önce eşim Beril Talu'ya para atıp karşılığını almıştı" dedi.

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500 BİN LİRALIK BORÇ

Tanık olarak dinlenen Burak H., "Beril Talu'yla bir toplantıda tanışmıştım. Eşinin ünlü olduğunu, bir reklam firması olduğunu, yatırımcı adı altında sponsor olarak ortak aradığını söyledi. Kâr marjı teklif ediyordu. Eşim 520 bin lira kadar para vermiş. Ben durumu sonradan öğrenmiştim" şeklinde konuştu.

"İYİ DURUMDA DEĞİLİZ"

Tutuklu sanık Beril Talu duruşmadaki savunmasında "20 aydır tutukluyum. Bilirkişi raporu bekliyoruz. 5 yaşındaki çocuğumuz harap oldu. Artık iyi durumda değiliz. Bu zamana kadar sunulan tüm delillerin detaylıca değerlendirilmesini ve tahliyemizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMUN OYUNCAKLARINI BİLE SATTIM"

Tutuklu sanık Kıvanç Talu ise "Burada konuşulan şeyler hiçbir delili olmayan şeylerdir. Soyut beyanlar bizim üzerimize bir suçlama olarak kalıyor. 20 aydır eşim ve ben cezaevindeyiz. Oradan dilekçeler yazıp duruyoruz. Bu söylenen paralar, bizim cezaevindeyken mağdurlara ödeyemediğimiz paralardır. Çünkü oradayken çalışamıyoruz. Ben arabamı sattım, eşimin babası arabasını, kayığını sattı. Çocuğumun oyuncaklarını sattım. Biz hiç kimseden kaçmadık, kimseyi dolandırmadık" dedi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Duruşma sonu mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun mahiyeti ve delil durumunu göz önüne alarak tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.