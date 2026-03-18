Sosyal medya platformlarında yayılan ve kamuoyunda infial yaratan videolar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu düğmeye bastı. “Sosyal Mühendis Akademi” başlığıyla paylaşılan içeriklerin ardından soruşturma başlatıldı. Son dakika bilgisine göre; Testo Taylan halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme suçundan tutuklandı.

KADINLARA YÖNELİK TACİZİ NORMALLEŞTİRME ÇABASI

Yapılan incelemelerde, söz konusu videoların eğlence adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve taciz içerikli davranışları normalleştirdiği tespit edildi. Başsavcılık, bu içeriklerin genel ahlakı zedeleyici nitelikte olduğunu ve toplumda olumsuz algı oluşturabilecek şekilde yayıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında içerik üreticileri Y.H. ve U.U. İstanbul’da gözaltına alınırken, videoları kendi hesabından paylaşarak geniş kitlelere ulaştırdığı belirtilen ve “Testo Taylan” olarak bilinen T.Ö.D. ise Kocaeli’nde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

TUTUKLANDI

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.H. ve U.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Testo Taylan” lakaplı T.Ö.D.’nin de çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

'KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhuriyet Başsavcılığı, insan onurunu zedeleyen ve toplumsal barışı tehdit eden içeriklere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.