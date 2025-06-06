Adı sık sık skandallarla anılan Gökhan Göz’ün Şile’deki çiftliğine polis baskını düzenlendi. Operasyonda 15 kaçak göçmen yakalanırken, 3 ruhsatsız silah ve 284 mermi ele geçirildi.
'PARA KASASI' VE 'İŞKENCE' İDDİALARI
Gökhan Göz, fenomenler soruşturmasında Neslim Güngen’in “para kasası” olmakla suçlanmıştı. Ayrıca yasak aşk yaşadığı kadının eşine işkence ettiği iddiasıyla da gündeme gelmişti.
Göz cezaevindeyken meşhur çiftliği baskın yedi. Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek çiftlikte arama yaptı. Bilgisayarlar ve dijital materyaller tek tek incelemeye alındı.
CEPHANELİK ÇIKTI
Show Haber'in haberine göre, Göz’ün ruhsatsız çiftliğinden ayrıca 3 silah ile 284 adet mermi çıktı.