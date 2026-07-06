Sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir, Murat Çapan ile hayatını birleştirdi. Görkemli düğün töreni kadar takılan altınlar da geceye damga vurdu.
Düğüne yakın çevresinden birçok isim katılırken, özellikle takı merasimi dikkat çekti. Fenomen Zehra Özdemir’e takılan altın bilezikler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Düğüne katılan ve daha önce de takı şovlarıyla gündeme gelen fenomen Çağla Öz’ün de törende yer aldığı görüldü. Öz, gelin Özdemir’e bilezik takarken adeta kuyruğun oluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımına Çağla Öz, “Benim arkadaşım olduğu çok mu belli” notunu düşerek dikkat çekti.
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