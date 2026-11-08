Dijitalleşen dünyada sosyal medya alışkanlıkları, boşanma davalarının en temel tartışma konularından biri olmaya devam ediyor. Son olarak Elazığ'da görülen ve Yargıtay'a kadar uzanan bir boşanma davası, sosyal medyadaki beğeni ve emojilerin hukuki boyutuna ilişkin yeni bir içtihat yarattı.

FENOMENE ATILAN EMOJİ KUSUR SAYILDI

Elazığ'da karara bağlanan bir boşanma davasında, yerel mahkeme kadının sosyal medya üzerinden bir fenomene ve doktora kalp emojisi göndermesini "güven sarsıcı hareket" olarak nitelendirdi.

Aynı davada erkeğin ise eşine karşı aşırı kıskançlık gösterdiği, psikolojik baskı kurduğu ve "Çirkinsin" diyerek kadınlık gururunu zedeleyici ifadeler kullandığı tespit edildi. Bu gerekçelerle yerel mahkeme tarafları "eşit kusurlu" kabul ederek boşanmalarına hükmetti.

Ancak kararın Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ne (İstinaf) taşınmasıyla süreç farklı bir boyut kazandı. Sabah'ta yer alan habere göre İstinaf mahkemesi, kadının üç farklı erkekle güven sarsıcı davranışlar sergilediğinin ispatlandığını belirterek kusur oranını yeniden düzenledi; kadını "ağır kusurlu", erkeği ise "az kusurlu" bularak karara bağladı. Bunun üzerine dosya kadın tarafından temyiz edilerek Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY EMOJİLERLE İLGİLİ SON NOKTAYI KOYDU

Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kusur kararını hukuka aykırı bularak oy birliğiyle bozdu.

Yüksek Mahkeme, tanınmış kişilere veya sosyal medya fenomenlerine gönderilen kalp ve beğeni emojilerinin doğrudan evlilik birliğini temelden sarsan bir eylem olmadığını, bunların yalnızca sempati ve beğeni ifadesi taşıdığını belirtti.

Kararda ayrıca, koca tarafından delil olarak dosyaya sunulan ses kayıtlarının hukuka aykırı şekilde "ortam dinlemesi" yöntemiyle elde edildiğine ve incelenen mesajlaşmalarda güven sarsıcı bir davranışın net olarak kanıtlanmadığına vurgu yapıldı.

EŞİNE 'ÇİRKİN' DİYEN KOCA AĞIR KUSURLU BULUNDU

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama sürecinde boşanmaya sebep olan olaylardaki asıl kusur dengesini de yeniden çizdi. Yüksek Mahkeme'nin emsal niteliğindeki bu kararına göre; eşine karşı aşırı kıskançlık yapan, psikolojik baskı uygulayan ve "Çirkinsin" diyerek onu aşağılayan koca "ağır kusurlu" taraf olarak belirlendi. Yargıtay, İstinaf'ın kararını bozarak dosyayı yenide