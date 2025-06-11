Geçen yıl Fenerbahçe'den İngiliz takımı Brighton'a rekor bir ücretle (30 milyon Euro) transfer olan Ferdi Kadıoğlu baba oluyor.
İki yıldır birlilkte olduğu Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij'in hamilelik fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan 25 yaşındaki milli futbolcu mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
"YENİ BÖLÜM İÇİN HEYECANLIYIM"
Ferdi Kadıoğlu "Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım" ifadelerini kullandı.
Kadıoğlu'nun bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.