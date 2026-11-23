Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Hull City maçının ardından stadyum dışında bekleyen taraftarlara imza dağıttı. Milli futbolcunun Fenerbahçeli bir taraftarla konuşması amatör kameraya yansıdı.

Taraftar, "Ferdi, Fenerbahçeliler seni çok özledi. Sen özlemedin mi bizi?" diye sordu. Ferdi Kadıoğlu, gülümseyerek "Evet özledim" yanıtını verdi.

79. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmada Brighton, Hull City'ye 2-0 yenildi. Uzatma dakikalarına kadar golsüz süren mücadelede Oli McBurnie, 90+2 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle Hull City'ye galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Hull City puanını 14'e yükseltirken Brighton 22 puanda kaldı. Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Ferdi Kadıoğlu, 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'den Brighton'a 2024'te transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinde 11 maçta süre aldı. Ferdi, bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.