Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna ilişkin açıklama geldi. Teknik direktör Fabian Hürzeler, Manchester City ile oynanan Lig Kupası karşılaşmasında dinlendirdikleri milli futbolcunun, cumartesi günkü lig maçında oynayabileceğinden oldukça emin olduklarını belirtti.

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City'ye konuk olacak Brighton, aynı rakibe karşı deplasmanda oynadığı Lig Kupası maçını penaltılarda kaybederek turnuvaya veda etmişti.

''OYNAYABİLECEĞİNDEN OLDUKÇA EMİNİZ''

Hafta sonundaki karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu ile birlikte diğer oyuncuların durumuna da değindi. Brighton teknik direktörü, “Chema Andres, Ferdi Kadıoğlu ve Charalampos Kostoulas'ı dün dinlendirdik ve cumartesi günü oynayabileceklerinden oldukça eminiz. Verebileceğimiz en yeni bilgi bu.” ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Ferdi Kadıoğlu, geçen hafta deplasmanda Liverpool ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Milli futbolcu, 4. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede aldığı darbenin ardından sakatlanmış ve maça devam edememişti.

Bu sezon Brighton'ın Premier Lig'deki tüm maçlarına ilk 11'de başlayan Ferdi, Konferans Ligi'ndeki Tromsö karşılaşmasında da ilk 11'de görev aldı. Jablonce ve Lig Kupası'ndaki Manchester United maçlarında ise oyuna sonradan dahil oldu.