Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, görevini yaparken söylediği Ferdi Tayfur şarkılarıyla gündeme gelen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Personeli Mehmet Uğraş’ı makamında ağırladı. Başkan Vekili Şener, görevini sevgiyle yapan çalışanların her zaman takdir edilmesi gerektiğini belirterek Mehmet Uğraş’a hizmet aşkından dolayı teşekkür etti. Çalışma azmini ve vatandaşlarla kurduğu olumlu iletişimi ödüllendirmek amacıyla kendisine bir maaş ikramiye çeki verdi.

Görüşme sırasında iş güvenliği konusuna da vurgu yapan Başkan Vekili Şener, "Bizim işimiz, Akdeniz’e ve burada yaşayan vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Görevini layıkıyla yerine getiren, işini keyifle yapan ve güler yüzüyle halkın takdirini kazanan çalışanlarımızı desteklemek bizim için önemli. Bu nedenle Mehmet kardeşimizi ödüllendirmeyi uygun gördük. Ancak çalışma sırasında iş güvenliği kurallarına da mutlaka uyulması gerekiyor. Kendisine bu konuda gerekli hatırlatmaları yaptık. İşçimiz artık şarkılarını aracın arkasında değil, güvenli bir şekilde aracın içinde söyleyecek" dedi.

Belediye çalışanlarının moral ve motivasyonunun önemine dikkat çeken Başkan Vekili Şener, halkla iç içe olan personelin özverili çalışmalarının her zaman takdir edileceğini belirtti.

Mehmet Uğraş ise aldığı ödülden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek işini severek yaptığını ve vatandaşlara hizmet etmekten gurur duyduğunu dile getirdi.