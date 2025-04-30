

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te aramızdan ayrıldı.

Ölümünün ardından açıklanan vasiyetinde Tayfur, oğlu Timur Turanbayburt'a ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın'a hiçbir taşınmaz bırakmadı.

5 Şubat'ta vasiyetin açılması davasının ilk duruşmasında usta sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtildi.

Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklandı.

İTİRAZLAR SÜRÜYOR

Dün ise usta sanatçının vasiyetnamesinin açılması davasının ikinci duruşması Marmaris'te gerçekleştirildi. Duruşmaya mirasçılardan bazıları ile avukatları katıldı. Duruşmada Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da yer aldı.

Mahkeme başkanı, dosya ile ilgili mirasçılara ve avukatlarına itirazı olup olmadığını ve dosya hakkında taleplerini sordu. Mirasçılar ve avukatlar ilk duruşmadaki beyanlarının devam ettiğini bildirdi.

Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.