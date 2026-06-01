Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sahte imzayla icra takibi başlattığı öne sürülen Aydın hakkında hazırlanan iddianamede, "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Necmettin D., geçtiğimiz yıl ekim ayında adına başlatılan bir icra takibini öğrendi. İcra dosyasına konu olan senetteki imzanın kendisine ait olmadığını fark eden şahıs, durumu yargıya taşıyarak Muhammet Aydın'dan şikayetçi oldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Muhammet Aydın ise suçlamaları kabul etmedi. Aydın, müştekiye hazır bir işletme devrettiğini, karşılığında çek aldığını ve ödemelerin yapılmaması üzerine yasal süreç başlattığını öne sürdü. Ayrıca iş yerinin kira ödemelerinin yapılmadığını ve kontratın kendi üzerinde olması nedeniyle mağdur edildiğini savundu.

SAHTE İMZA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, bilirkişi incelemesine de yer verildi. Raporda, icra takibine konu olan senetteki yazı ve imzaların Necmettin D.'ye ait olmadığı yönünde tespitlerde bulunuldu.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık, Muhammet Aydın'ın "resmi belgede sahtecilik" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanmasını talep etti. Hazırlanan iddianamede Aydın hakkında toplam 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava sürecinin ilerleyen günlerde mahkeme tarafından değerlendirileceği öğrenildi.