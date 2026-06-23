İstanbul Etiler’de ünlü arabeskçi Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın’ın (31) sahibi olduğu restorana ‘yüksek hesap’ operasyonu düzenlendi. Arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştıkları kadınların yönlendirmesiyle restorana gelen 6 kişi şikayetçi olunca polis harekete geçti.
Damat Muhammet Aydın’ın, İstanbul Etiler’deki lüks restoranı şikayet üzerine polis tarafından basıldı.
İşletmedeki 5 kadınla 4 çalışan yakalandı. Yapılan araştırmalarda organizasyonu yaptığı öne sürülen Burak A. (38) ile işletme sahibi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın gözaltına alındı.
Muhammet Aydın ve Tuğçe Tayfur
CİHAZI SÖKMÜŞLER
Toplam 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluşup biraz sohbetten sonra restorana gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Çöpçatan uygulamasından tanıştıkları erkeklerle bir kahvecide buluşan kadınlar, ardından damat Muhammet Aydın’ın lüks restoranına geçiyordu.
Operasyondan 1 gün sonra yapılan incelemelerde restorandaki güvenlik kamerası kayıtlarını yapan cihazın söküldüğü de ortaya çıktı.