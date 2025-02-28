Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından başlayan miras krizi büyüyerek devam ediyor. Mahkemeden mirasla ilgili dikkat çeken bir karar geldi.

KIZI DUYURDU, TEDBİR KARARI GELDİ

Ferdi Tayfur'un mirastan pay alamayan kızı Tuğçe Tayfur Aydın, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu açıkladı.

Tuğçe Aydın Tayfur karara ilişkin olarak şu paylaşımı yaptı:

-Mahkeme kararıyla babamın tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulmuştur.

"HİÇ KİMSE BABAMIN ŞARKILARINI SATAMAZ"

-Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var, gam yok.