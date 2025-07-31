Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un, ölmeden önce çekildiği iddia edilen ve daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri paylaşıldı.

Menajeri ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı'nın "Benim mütevazi canım kral dayım. Cennetin en güzel yerindesin hiç şüphem yok" ifadeleriyle paylaştığı videoda Ferdi Tayfur, hayranlarına şunları söylüyor:

"Efendim derler ki, bu dünyada hayır sahibi olanlar, hayır yapanların öbür dünyada villalarının altından ırmak geçecekmiş. Baş üstüne ama ben Allah'a şükrediyorum ki ben daha hayattayken denizin üzerinde oturuyorum. Bana böylelerini nasip etti. İnşallah öbür dünyada bana bir ağaç altı bile yeter. Yeter ki amelim temiz olsun, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum."

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan videoda söylediği bu sözler duygulandırdı. Görüntüde, sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur'un yorgun ve bitkin hali de dikkat çekti.

Videonun paylaşımlarına hayranları, usta sanatçıya olan özlemlerini ve üzüntülerini dile getiren yorumlarda bulundu.

2 OCAK'TA VEFAT ETMİŞTİ

Milyonların sevgisini kazanmış usta sanatçı Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024'te aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Aynı gün acil olarak kalp ameliyatı geçiren ve ardından böbrek nakli yapılan Tayfur, o günden itibaren yoğun bakımda tedavi altında alınmıştı.

Ancak durumu giderek ağırlaşan usta sanatçı, 2 Ocak 2025'te organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti.