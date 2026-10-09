Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, evinin havuzuna ait makine odasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davanın 5'inci duruşmasında Ferdi Zeyrek'in yakınları ve bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı. Mahkeme heyeti, ek bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı 3 Şubat 2027'ye erteledi.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran 2025 akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ara kararı doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden 2 elektrik mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 1 makine mühendisi ve 1 iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor, 15 Eylül 2026'da tamamlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 5 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık raporda, olayın meydana geldiği villa, havuz ve makine odasının projelendirilmesi, yapımı ve denetimi ile elektrik ve mekanik tesisatı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelemeler yapıldı. Raporda, olayın farklı kişi, şirket, kurum ve kuruluşlarda görev yapan çok sayıda kişinin değişen düzeylerdeki ihmal ve kusurlarının zincirleme şekilde birleşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi. Raporda 4 kişi asli, 9 kişi tali kusurlu bulunurken, 3 sanık ile Ferdi Zeyrek'in kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldı.

4 KİŞİ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi raporunda N.B., H.A., M.G. ve H.İ. asli kusurlu olarak değerlendirildi. N.B.'nin havuzun elektrik tesisatındaki topraklama ve proje eksiklikleri, H.A.'nın motor tamiratı sonrasında su geçirmezlik izolasyonunun bozulması, M.G.'nin izinsiz havuz ve makine odası ile denetim eksiklikleri, H.İ.'nin ise motor montajındaki kusurlar nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtildi.

9 KİŞİ TALİ KUSURLU DEĞERLENDİRİLDİ

Raporda A.Ö., E.K., R.A., H.Ş., M.Ç., M.S., Ö.T., Y.Ö. ve A.S. tali kusurlu bulundu. A.Ö. ve E.K.'nin, havuzun henüz onaylanmadığı dönemde suyla dolu olduğunu gösteren fotoğrafın da bulunduğu tutanağı imzalamalarına rağmen görevlerini yerine getirmedikleri belirtildi. R.A., H.Ş. ve M.Ç.'nin havuz ile makine odasının denetimsiz şekilde yapılmasını önleyememeleri nedeniyle tali kusurlu oldukları değerlendirildi. M.S. ve Ö.T.'nin havuzun mevcut durumunu tespit etmeden Yapı Kullanma İzin Belgesi'ni imzaladıkları, Y.Ö.'nün görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği, A.S.'nin ise tehlikeli durumu ev sahiplerine bildirmediği gerekçeleriyle tali kusurlu oldukları kaydedildi.

3 SANIK İLE FERDİ ZEYREK KUSURSUZ BULUNDU

Bilirkişi raporunda M.E., H.A. ve H.E.'nin olayın meydana gelmesinde kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldı. Elektrik dağıtım şirketi personeli M.E.'nin sorumluluğunun ilgili mevzuatla tanımlandığı, dosyada bulunan ODTÜ öğretim üyelerince hazırlanan raporda da sorumluluğunun bulunmadığının belirtildiği ifade edildi. Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü H.A.'nın mimari tadilat projesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi'nde kurumsal hiyerarşiye uygun olarak son imzaları attığı, ancak idari süreçte ve gerekli imzalarda eksiklik bulunmadığı, ayrıca bina mahallini inceleyen görevli olmadığı gerekçeleriyle kusursuz olduğu değerlendirildi. Yapı Belge Görevlisi H.E.'nin de belgeyi yetkili olarak imzaladığı, süreçte ve gerekli imzalarda eksiklik bulunmadığı, bina mahallini inceleyen görevli olmadığı gerekçeleriyle olayda kusurunun bulunmadığı belirtildi. Raporda Ferdi Zeyrek'in de olayın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun bulunmadığı açıkça ifade edildi.

5'İNCİ DURUŞMASI BUGÜN GÖRÜLDÜ

16 tutuksuz sanığın 2 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 5'inci duruşması, bugün Manisa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek ile aile avukatları, bazı sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanıklar bilirkişi raporuna ilişkin savunmaları yaptı. Sanıklardan bobinaj firma sahibi H.A., "Havuz motorları nemli ve kuru bir ortamda çalışır. Ben 2022 yılında bir motor sattım, 2025'te elim olay gerçekleşti, çok üzüldük. Benim motorum olup olmadığı da belli değil. Benim motor mu, yoksa sonradan bozulup yeni mi alındı? Başkası tarafından yapıldı mı? Bilmiyoruz. Disiplinli çalışan biriyim. Her yaptığım işin listesi var. Diğer bobinajcılar da bu var mı, yok mu? Bilmiyorum. Belki de 6 ay sonra bozuldu başkası yaptı ama kaydolmadığı için hiçbir şey belli değil. İş benim üstüme kaldı, ağır bir suç. Kabul etmiyorum, benim sattığım motor olup olmadığı anlaşılsın" dedi.

Sanıklardan havuzun tesisat işinin müellifi N.B. de bilirkişi raporuna ilişkin itirazlarını dile getirip, "6 Haziran sabahından olay sonrasına kadar bu motorun sigortası atıktı. Doğal olarak üzerinde enerji yoktu. Raporlarda bu motorda kaçak gözüküyor. Evet, gözükür. Laboratuvar ortamında yapılan kontrolle realitede bir sisteme bağlarsanız aynı şeyi göremezsiniz. Yapılan kontrolde dalgıç pompa hiçbir şekilde kontrol edilmemiş. Dalgıç pompaları su içinde kontrol edilir. Dalgıç pompaların enerjisi havuz makine dairelerinde direkt evden gelen enerjiden alınır. Dalgıç pompanın prizi, enerjisini direkt olarak evde bulunması gereken kaçak akım rölesinden alır. Bu bilirkişi raporunda incelenmemiş. Ferdi Başkan olay günü dalgıç pompa çalışırken aşağıya inmeye kalkıyor ve müdahale edemeden merdivende kalıyor. O saatte çalışan jakuzi pompası yok, sirkülasyon pompasının zaten sigortası atık. Bir dalgıç pompa kalıyor. Ama bu dalgıç pompa hiçbir şekilde araştırılmamış. Doğal alarak kaçak akım rölesi olmadığı için bu elim kaza oluyor. Kaçak akımı rölesini Ferdi Başkan söktü, öyle gözüküyor. Çünkü villalarda belli süre sonra çevre aydınlatmaları arıza yapmaya başladı. Gelen elektrikçiler bu arızayı bulmadığı zaman kaçak akım rölesini iptal ettiler. Bu konun üzerinde durulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da bilirkişi raporuna itiraz ederek yeni bir bilirkişi raporu ya da ek rapor alınmasını talep etti. Zeyrek ailesi ve avukatları da bazı sanıkların raporda tarif edilen kusur oranları yönünden itirazda bulunarak yeni bilirkişi ek rapor hazırlanmasını istedi. Mahkeme heyeti, ek bilirkişi raporu alınmasına ve Nurcan Zeyrek'in yaralanmasının boyutu ile olay sonrasındaki bekleme ve tedavi sürecine ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan görüş alınmasına karar vererek duruşmayı 3 Şubat 2027 tarihine erteledi.

Öte yandan, duruşma sonrasında Ferdi Zeyrek'in yakınları sanıkların yaptıkları savunmaya tepki gösterdi. Zeyrek'in yakınlarıyla bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı.