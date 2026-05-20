6 Haziran’da Yunusemre ilçesindeki evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek, 9 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Soruşturmada havuz motoru ve elektrik tesisatında montaj hataları tespit edilirken, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 5 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, havuzun enerji odasının standartlara uygun olmadığı ve sistemin hatalı monte edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Mahkeme, sanıkların kusur oranlarının netleştirilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi’nden istenen ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.