Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

9 Haziran günü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda baş sağlığı mesajları geldi.

İşte siyasilerden ilk paylaşımlar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Cumhurbaşkanı Erdoğan

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Dilek Kaya İmamoğlu

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan