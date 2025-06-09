Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

9 Haziran günü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda baş sağlığı mesajları geldi.

İşte siyasilerden ilk paylaşımlar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?



En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik.

Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayallari birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim.



İçimde nasıl… pic.twitter.com/oldpYg3KQx — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 9, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum.



Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2025

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz.



Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 9, 2025

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim.



Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 9, 2025

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.



Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) June 9, 2025

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

Geçirdiği kaza neticesinde üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Sevgili kardeşimiz Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, başta Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) June 9, 2025

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine, tüm Manisa halkına ve Cumhuriyet Halk… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) June 9, 2025

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ferdi Başkan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum.

Manisa’ya kattıkları, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi.



Acımız büyük…

Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum.



Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm… pic.twitter.com/twLiWMv5wG — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 9, 2025

Dilek Kaya İmamoğlu

Ferdi Zeyrek’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli, çalışkan ve ülkesi için gönülden emek veren genç bir insanı kaybetmek çok acı… Ailesinin, tüm sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun. — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) June 9, 2025

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan