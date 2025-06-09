Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
9 Haziran günü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda baş sağlığı mesajları geldi.
İşte siyasilerden ilk paylaşımlar...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 9, 2025
En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik.
Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayallari birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim.
İçimde nasıl… pic.twitter.com/oldpYg3KQx
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2025
Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah’tan rahmet diliyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 9, 2025
Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 9, 2025
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.
Mekânı cennet olsun.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek beyefendinin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) June 9, 2025
Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş…
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
Geçirdiği kaza neticesinde üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) June 9, 2025
Sevgili kardeşimiz Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, başta Sayın Özgür Özel olmak üzere tüm…
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası tedavi altına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) June 9, 2025
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine, tüm Manisa halkına ve Cumhuriyet Halk…
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ferdi Başkan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 9, 2025
Manisa’ya kattıkları, Cumhuriyet’e olan bağlılığı ve dürüstlüğüyle; bu ülkenin onurlu evlatlarından biriydi.
Acımız büyük…
Başta ailesine ve Manisa halkına sabır diliyorum.
Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm… pic.twitter.com/twLiWMv5wG
Dilek Kaya İmamoğlu
Ferdi Zeyrek’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli, çalışkan ve ülkesi için gönülden emek veren genç bir insanı kaybetmek çok acı… Ailesinin, tüm sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun.— Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) June 9, 2025
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan
Kelimelerin tükendiği, boğazımızın düğümlendiği yerdeyiz. Daha Manisa ve ülkemiz için yapacak çok güzel işlerin vardı.— Nuri Aslan (@nuriaslan_tr) June 9, 2025
Çok iyi bir yol arkadaşımızı, Ferdi Başkanımızı kaybettik.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/rhDlm1i4aX