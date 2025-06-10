Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi hastaneden alınıyor. Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan annesi Gülten Zeyrek fde hastanede fenalaştı
Çok sayıda Manisalının da hastanedeki bekleyişi sürüyor.
Oğlunun yaşadığı kaza sonrası fenalaşan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavi altına alınan Gülten Zeyrek’in, oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra rahatsızlığının arttığı kaydedildi.
Gülten Zeyrek’e doktorlar tarafından müdahalede bulunulduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
BAŞKAN ZEYREK BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Ferdi Zeyrek için 10 Haziran Salı (bugün), saat 11.00'da Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde cenaze töreninin düzenlenecek, ardından cenazesinin öğle namazına müteakip Hatuniye Camii'nden kaldırılacak.
Cenaze namazından sonra Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.