Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
9 Haziran günü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Zeyrek'in bir ay önce yaptığı bir basın toplantısı ise yeniden gündem oldu.
Zeyrek o konuşmasında “Allah uzun ömür versin ama bu koltuktan indikten sonra evlatlarımla bu şehirde yaşayacağım, nasipse bu şehirde vefat edeceğim.” dediği görüntülendi.