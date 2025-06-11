6 Haziran akşamı evindeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.
Zeyrek'in dün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine on binlerce vatandaş katılırken, hıncahınç dolu meydanda göz dolduran anlar yaşandı.
BABALARININ MEZARINA OYUNCAK KOYMAK İSTEDİLER
Cenaze törenine ellerinde oyuncakları ile gelen Zeyrek'in ikiz kızları, oyuncaklarını babalarının mezarına koymak için izin istedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çevredekiler, ikiz kızların konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşarken, sosyal medyada o anlara şahit olanlar da gözyaşlarını tutamadı.