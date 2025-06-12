Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yalçın Ö. ve Ahmet S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce yaptığı paylaşımda olayın ihmal olduğunu belirten Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından ilgili karara tepki gösterdi.

Nehir Zeyrek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı?

Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil.

Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?

İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, 'Aile önce toparlansın' demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?"

OLAY

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.