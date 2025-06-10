Elektrik kapımına kapılmasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in küçük Fatmagül’e verdiği sözü tuttuğu video binlerce kez paylaşıldı.

Zeyrek'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Zeyrek gündem olan videosunda, "Seçim döneminde Fatmagül, 'Bir tane park açarsan sevinirim. Ama parkta trambolin olsun.' dedi. Biz de bugüne hazırladık ve parkın adını Fatmagül Parkı koyduk. Fatmagül ve nice kardeşlerinin iyi oyunları olsun." ifadelerini kullandı.

Park isteyen küçük Fatmagül de "Hayallerim gerçek oldu. Ben de senin gibi başkan olacağım" diye konuştu.

Zeyrek de küçük çocuğa, "İnşallah benden daha iyi bir başkan olursun" yanıtını verdi.