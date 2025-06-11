CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın ilk gününde memleketi Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Hatuniye Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından kabristan ziyareti yapmıştı. Özel, mezarlıkta ziyaretlerini sürdürürken yanında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de yer almıştı.
Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerinde müdahale yapıldıktan sonra hastanede tedavisi devam eden Zeyrek, yaşam savaşını kaybetti.
Zeyrek'in acısını milyonlarca kişi yüreğinde hissetti. Zeyrek'in gömüldüğü mezarlığı ziyaret ettiği videonun ortaya çıkması yürekleri dağladı. Video büyük bir üzüntüyle karşılandı.