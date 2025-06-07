Prof. Dr. İsmet Topçu, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde açıklama yapıldı. Prof. Dr. İsmet Topçu şu ifadeleri kullandı:

-Dün gece itibariyle Ferdi Başkanımız acil servisimize getirildi. Evinde bulunan havuzun yanında elektrik çarpması nedeniyle 112 ekibi tarafından 20-25 dakika sonrası hastanemize getirildi.

-Hastanemize geldiği dakikadan itibaren canlandırma işlemlerine devam ettik. Israrlı ve düzenli işlem sonrasında 50. dakikada yanıt aldık. Kalp ritminde dönüş sağlandı.

-Dönüş kaliteli dönüştü. Kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sırasında ilaçlarla destekler devam etti.

-Entübeydi zaten tedavisi devam etti. Daha ileri bir tedavi yöntemi olan ECMO yöntemi uygulanmaya karar verildi.

İzmir Şehir Hastanesi'nden eksik olan malzemeler temin edildi. Sabaha karşı 05.30 civarında ECMO uygulanmaya başlandı.

"ECMO'DAN SEVİNDİRİCİ ŞEKİLDE İYİ YANIT ALINDI"

ECMO'dan sevindirici bir şekilde iyi yanıt alındı. Canlandırma süreç boyunca değişik organlarda hasarlar olabiliyor. Bunlardan bir tanesi böbrek. İdrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle diyaliz sistemi kuruldu. İdrar çıkışlarında da iyileşme olduğu görüldü. Yoğun bakım tedavileri olması gerektiği gibi devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Her geçen saat daha iyi haber alıyoruz. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Zor günü hep beraber atlatacağımızı düşünüyorum" dedi.