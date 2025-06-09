Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin olarak Prof. Dr. İsmet Topçu açıklama yapıyor.
Topçu şu ifadeleri kullandı:
"Ferdi Zeyrek Başkanımızın hastaneye yatışının 60. saati. Tedavi sürecinde üçüncü güne girdik. Yoğun bakım süreci devam ediyor.
Dünle bugün arasında iyi yönde de negatif yönde de bir gelişme yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor.
Teknik ekipman anlamında tüm ihtiyaçlar karşılanıyor, onunla ilgili bir sıkıntımız yok.