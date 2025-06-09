Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gelişmeler hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

-Son gelişmeleri başhekim açıkladı. Umut ediyoruz başkanımız bunu atlatacak.

-Bugün belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz herkes bir arada. Her zaman olduğu gibi bu zorlu günleri hep beraber atlatacağız.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-İlk günden itibaren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bizimle birlikte. Hemen hemen bütün milletvekillerimiz dönüşümlü olarak buradalar. Başka hastaneye sevk edilecek mi diye soruluyor.

-Biz sevdiklerimizi de kendimizi de üniversite hastanesi kadrolarına teslim ettik, öyle de yapacağız.

-Herhangi bir nakle ihtiyaç olmadığı söyleniyor. Biz de ailesi olarak buna uyuyoruz. Herkesin iyi dileklerine ve dualarına ihtiyacımız var.”

İSRAİL'E TEPKİ

Bir gazetecinin Madleen gemisine ilişkin sorusu üzerine Özgür Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

-Normal şartlarda burada siyasi sorulara cevap vermiyoruz ancak bu durum özel. 12 silahsız aktivistin makarna göndermesine izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var.

-Sayın Erdoğan ne kadar sert olursa ona teşekkür edeceğim. Artık mış gibi yapma değil, İsrail'e yanıt vermenin zamanı. Üzerlerine düşeni yapsınlar, kaya gibi arkalarındayız.