Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında Manisa’da düzenlenen programlarla anıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin belediye binasında gerçekleştirdiği anma töreninin ardından Hatuniye Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Törene, Zeyrek’in ailesinin yanı sıra CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatuniye Camii’nde düzenlenen mevlidin ardından Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek kısa bir açıklama yaptı. Özel, “Ferdi’nin yokluğunu kabullenmek gerçekten kolay değil. Onun hatırasını yaşatmaya ve bıraktığı emanetlere sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özel, “Acımız çok büyük, çok büyük bir acının yıl dönümündeyiz. Bugün buraya gelebilmiş olmak, Ferdi kardeşimle son bayram namazını kıldığımız Hatuniye Camii’sinde hiç değilse onun sene-i devriyesinde mevlidine katılabilmiş olmak bir nebze olsun yüreğimize su serpti. Ferdi’nin yokluğuna katlanmak o kadar kolay değil. Hem Manisamız, hem ailesi hem de CHP ailesi büyük bir sınavdan geçti, geçiyor ve geçmeye devam edeceğiz. Olay duyulduğu andan itibaren hastanesinin bahçesinde gece gündüz nöbet tutan herkese, cenazesini şehre sığmayacak şekilde kaldıran herkese, o günden bugüne kadar Ferdi Başkanımızı hatırasına, ailesine, şehrine, emanet ettiği belediyesine, partimize sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Burada olan ve burada olmayıp yüreği bizlerle olan herkese teşekkür ediyoruz. Ruhu şah olsun. Anısını yaşatacağız, emanetlerine sahip çıkacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Eşimle beraber gelecektik ancak yaşanılanlardan dolayı gelemeyeceğimizi düşündük. Ama son anda kriz çözüldükten sonra ben geldim ama eşim gelemedi. Selamlarını getirdim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

Ferdi Zeyrek’in vefatının kendilerine sabretmeyi öğrettiğini belirten Nurcan Zeyrek, “Zor bir gün, vefatının ilk yıl dönümü. İlkler zor olur. Ama bu süreçte çok şey öğrendik. Aile olarak sabretmeyi, tevekkül etmeyi öğrendik. Ferdi Zeyrek Vakfı kurduk. Bu vakıf sadece onun ismi değil. Onun vicdanının, merhametinin ve iyiliğinin sonucu kurulan bir vakıftır ve o yolda da devam edecektir. Arkamızda büyük holdingler ve yapılar yoktur, Türkiye vardır. Bu anlamda Ferdi Zeyrek’i seven, vicdanına ve merhametine güvenen herkesten vakfımıza destek istiyorum. Abimiz, Genel Başkanımız Özgür Özel’e, Mansur Başkanımıza ve bugün bizimle olan tüm Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.