Fergani Uzay Teknolojileri'nin milli imkanlarla geliştirdiği 6'ncı deneme uydusu FRG-100D4, 20 Ekim 2026'da uzaya gönderildi. Haberleşme ve navigasyon yetenekleriyle donatılan 160 kilogramlık uydu, 590 kilometre irtifadaki hedef yörüngesine yerleşerek göreve başladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın kurduğu Fergani'nin uydusu, ABD'deki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden TSİ 14.04'te fırlatıldı. SpaceX'in Bandwagon-5 görevi kapsamında uzaya taşınan FRG-100D4, fırlatmadan yaklaşık 63 dakika sonra, TSİ 15.07'de fırlatma aracından ayrıldı.

MİLLİ DONANIMLAR UZAYDA DENENECEK

FRG-100D4'te Fergani mühendislerinin geliştirdiği tepki tekeri, manyetik tork çubuğu, manyetometre, IMU, GNSS alıcısı, yönlenebilir güneş panelleri, batarya paketi, rejeneratif modem ve faz dizili anten gibi bileşenler kullanıldı. Uyduda ileri görevler için yapay zekâ destekli bir bilgisayar da bulunuyor.

Bu aviyonik ekipmanların uzayda doğrulanması ve uzayda kullanım geçmişi kazanması amaçlanıyor. FRG-100D4, Fergani'nin geliştirdiği uydular arasında en yüksek güç üretim kapasitesine sahip. Uyduda daha yüksek yerlilik oranına sahip ekipmanlar, geliştirilmiş navigasyon ve genişbant haberleşme faydalı yükleri yer alıyor.

BEŞ YILDA 200'DEN FAZLA UYDU HEDEFİ

FRG-100D4, Uluğ Bey Takım Uydu Sistemi'nin hayata geçirilmesi için geliştirildi. Fergani Uzay, 200'den fazla uydudan oluşacak sistemi önümüzdeki beş yıl içinde tamamen öz kaynaklarıyla tamamlamayı hedefliyor.

Sistemin hayata geçmesiyle Türkiye'nin bağımsız bir navigasyon ve haberleşme ağına sahip olması, bu yetkinliğin dost ve kardeş coğrafyalarla paylaşılması öngörülüyor. Takım uydu çalışmalarının yanı sıra milli fırlatma aracının geliştirilmesi de sürüyor.

OCAK 2025'TEN BU YANA ALTI UZAY ARACI

Fergani'nin uzay çalışmaları kapsamında ilk uydu FGN-100-D1, Ocak 2025'te fırlatıldı. FGN-100-D2 ise 2 Kasım 2025'te yörüngeye yerleşti.

Hibrit itki sistemine sahip Yörünge Transfer Aracı FGN-TUG-S01, 28 Kasım 2025'te uzaya gönderildi. Araç, hibrit motoruyla uzayda ilk yörünge yükseltme manevrasını gerçekleştirdi ve taşıdığı FRG-10D1 küp uyduyu başarıyla ayırdı.

Fergani'nin geliştirdiği 5'inci uzay aracı FGN-100-D3 de 29 Mart 2026'da uzaya gönderilmişti.