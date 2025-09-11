Türk Tiyatrosu’nun unutulmaz ismi Ferhan Şensoy’un belgeseli izleyiciyle buluştu. Sanatçının tiyatro anlayışına olduğu kadar karakterine, dünya görüşüne ve yazar kimliğine de odaklanan “Ferhangi Bir Yaşam”ın ilk gösterimi, ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşti.

Senaryosunu Zeynep Miraç’ın yazdığı, çekimleri Tarihi Ses Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen belgeselin prömiyeri yoğun ilgi gördü. Geceye, sanatçının başta ailesi olmak üzere okul arkadaşları, Ortaoyuncular, belgesele katkı sağlayanların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

‘EŞSİZ BİR SANATÇI’

Gösterim öncesi ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu ve ENKA Sanat Koordinatörü Murat Ovalı birer konuşma yaptı. Şensoy’u “eşi benzeri olmayan bir sanatçı, usta bir anlatıcı, keskin kalemi ile bir direnişin sesi” olarak tanımlayan Gül Mimaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “O’nun sözü, sazı ve mizahı bize her zaman yeni bir bakış açısı sundu. Bu belgesel, onun izini süren bir saygı duruşu.”

‘Bu fikre sevinmişti’

Murat Ovalı ise şunları söyledi: “Bu akşam burada, yalnızca bir belgeselin prömiyerini izlemek için değil, aynı zamanda büyük bir ustaya, Ferhan Şensoy’a duyduğumuz sevgiyi ve saygıyı paylaşmak için bir aradayız.”

Gösterimin ardından söz alan yönetmen Selçuk Metin de Ferhan Şensoy’la pandemi öncesinde konuşup, belgesel yapma niyetini ilettiğini belirterek ‘’Buna çok sevinmişti. Keşke hayattayken yapabilseydik ama bugüne kısmet oldu. Bunun için ENKA Sanat’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘O DA HEP VAR OLACAK’

Aile adına söz alan kızı Derya Şensoy da şöyle konuştu: “Bugün burada belgeseli izleyince şunu fark ettim. Sizlerin sevgisi ve ilgisi babamı daima yaşatacak. ENKA Sanat’a, Porte Film’e ve Selçuk Metin’e gece gündüz çalışarak bu belgeseli hazırladığı için teşekkür ediyorum. Babamın dediği gibi, ‘Ortaoyuncular var olacak’ ama bu gece sizlerin huzurunda anladım ki Ferhan Şensoy da her zaman var olacak.”