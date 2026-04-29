AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun aile şirketi, son ihaleyi DSİ’den kaptı. 11.7 milyarlık ‘Silvan Sahil Cazibe Ana Kanalı Yapım İşi’ davet usulüyle yapıldı. Fernas-Nurol ortaklığı aldı. Proje süresi 1460 gün olarak açıklandı.

iş adamı milletvekillerinin üç ayrı kentte vatandaşı isyan ettiren projeleri:

1 - AKP’li Fernas’a yine milyarlık ihale verildi

Kamuoyunda maden işçilerinin eylemleri ile sık sık gündeme gelen AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun aile şirketi Fernas dev bir ihale daha aldı. Devlet Su İşleri’nin 11.7 milyarlık ihalesi AKP döneminde yıldızı parlayan Fernas’ın oldu.

DSİ Silvan Sağ Sahil Cazibe Ana Kanalı yapım işi ihalesi 11 milyar 717 milyon TL bedelle Fernas- Nurol ortaklığına gitti. Proje 1460 günde tamamlanacak. Fernas’ın AKP döneminde ve 2011 yılından bu yana bu yana aldığı ihalelerin mali boyutu 120 milyar TL’yi aştı. Bu ihalelerin 60 milyar TL’lik bölümü ise son 3 ayda 2026 yılında kazanıldı.

DSİ 22 Nisan 2026 tarihinde ilana çıktığı Silvan Sağ Sahil Cazibe Ana Kanalı yapım işi ihalesinde yaklaşık maliyet 15 milyar 6 milyon 295 bin TL olarak açıklandı. Davet usulüyle yapılan ihaleye 7 firma teklif verdi. En düşük teklif ise Nurol-Fernas ortaklığından geldi ve sunulan teklif 11 milyar 717 milyon TL oldu. DSİ’nin ihalesi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki sulama yatırımlarının önemli ayaklarından biri olarak gösteriliyor.

İŞÇİLER DİRENMİŞTİ

Fernas İnşaat 2011’den bu yana aldığı ihalelerin maliyeti 120 milyar TL’yi aştı. 2023’te AKP’den Batman milletvekili olan Nasıroğlu, şirketteki görevlerini bırakmış ve ailesine teslim etmişti. Fernas Madencilik işçileri işten çıkarılan arkadaşları için Ankara’ya yürümüş, 53 gün sonunda haklarını almışlardı.

2 - AKP’li ağaçları söktü, heyelan riski büyüyor

Sakarya’nın Hendek ilçesi Kızanlık Mahallesi’nde bulunan taş ocağı köylüleri isyan ettirdi. AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci’nin aile şirketine ait olan ocak için ağaç kesimi yapılacak.

‘’Taş ocağının sahibi Adalet ve Kalkınma Partili olunca, ne adalet var ne de kanun… Bu ocak başkasına ait olsa şimdiye kadar 40 kilit vurulurdu’’ diyen köylüler pazar günü eylem yapacak. AKP’li vekil, taş ocağı ruhsatını kardeşiyle birlikte aldığını, mal paylaşımı sonrasında ocağı kardeşine bıraktığını söyledi.

30 DÖNÜMLÜK ARAZİ

Taş ocağı çevreye zarar verdiği için Valilik tarafından kapatıldı. Ancak 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bir gün sonra tekrar faaliyete geçti. Şimdi de taş ocağının çevresindeki 30 dönümlük orman arazisinde de ağaç kesimi yapılacağı bildirildi. Köylüler de hafta sonunda büyük bir eylem yapma kararı aldı.

KARDEŞİM İŞLETİYOR…

AKP’li Ali İnci, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada ‘’Taş ocağı ruhsatı alınırken kardeşimle ortaktık, sonra ayrıldık. Taş ocağında rezerv bitti. Ocak olarak kullanılabilecek verimli bir yer değil’’ demişti. Ancak ocakta yeniden çalışma yapılması köylüleri kızdırdı.

Bölgede yaşayan halk ‘’Köyümüz bu ocak yüzünden heyelan tehlikesi yaşıyor. Sahibi Ak Partili olunca dokunmuyorlar. Ne adalet var nede kanun. Başka partili olsa asla burayı işletemez’’ dediler.

3 - Giresun’da ilk sondaj AKP’li madenciden

Enerji Bakanlığı, Eskişehir’in yüzölçümünün yüzde 71’ine maden arama ruhsatı verirken, Giresun’da daha vahim bir tablo ortaya çıktı. Şehrin yüzde 85’inde maden aranabilecek. Giresun’da ilk sondaja başlayanlardan biri de AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz madencilik oldu.

‘DERHAL DURMALI’

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Giresun Tirebolu’ya bağlı Sekü köyüne giderek Alagöz’ün madencilik faaliyetlerini inceledi. Türkoğlu “Bu memleket sizin babanızın çiftliği mi? İstediğim yeri eşerim, istediğim ormanı keserim, istediğim madeni çıkarırım, doğayı tahrip ederim... Nerede bu yoğurdun bolluğu. Alagöz Giresun’daki faaliyetini derhal durdurmalı” dedi.

Türkoğlu, ‘’Sekü köyünde maden direnişi var, doğa talan ediliyor. Giresunlular ‘Toprağımıza dokunmayın, Ormanımızı kesmeyin’ diyor. Köylüler onurlarını savunuyor, haklarını, topraklarını, tarımı, suyu tabiatı savunuyor. Orada bir avuç köylü yok, toprağına sahip çıkan Türk milleti var. Giresun’da ruhsatlandırılmış alanların oranı yüzde 85’e ulaştı” dedi.

‘RANTI KORUYOR’

Şehrin yüzde 85’inin yani neredeyse tamamının madenciliğe açıldığını söyleyen Türkoğlu, “Bu doğayı göz göre göre yok etme politikasıdır ve bu politika toprağı değil, rantı korumaktadır. Giresun’daki faaliyet derhal durdurulmalı’’ açıklaması da yaptı.