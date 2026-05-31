Şarkıcı Ferhat Göçer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da konser veren dünyaca ünlü ABD'li rapçi Kanye West'in etkinliğini eleştirdi. Göçer paylaşımda, "İki ışık bi duman… 30 milyon dolar aldı gitti adam… Gidenlere sorsan bi şarkısını bilmezler" ifadelerini kullandı. Kanye West'in performansını Türk rap sanatçılarıyla kıyaslayan Göçer, "Ceza", "Ezhel" ve "Uzi" gibi isimlerin sahne performanslarına dikkat çekti. 'KANYE WEST'İ ARATMAYACAĞIM' Öte yandan Kanye West konserine giden tüm müzikseverleri Manisa'da vereceği kendi konserine davet eden Ferhat Göçer, dinleyicilerine esprili ve iddialı bir de söz verdi. Göçer, "Söz veriyorum, Kanye West'i aratmayacağım" diyerek Ye'nin performansına açık bir göndermede bulundu.

