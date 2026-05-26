Ferhat Göçer, sevgilisi Ömür Gedik’in hayvan sevgisi nedeniyle evlerinin adeta küçük bir barınağa dönüştüğünü esprili sözlerle anlattı.

Evlerinde çok sayıda hayvanla birlikte yaşadıklarını belirten Göçer, halihazırda 30 kediye baktıklarını ifade etti. Ünlü şarkıcı, lüks villalarının son haline gönderme yaparak durumu mizahi bir dille değerlendirdi.

"KEÇİ DE GELDİ"

Çiftin evine son olarak yavru bir keçinin katılması ise dikkat çekti. Ömür Gedik’in yavru keçiyi biberonla beslediği anları sosyal medyada paylaşması üzerine Ferhat Göçer, "S…tık… Keçi de geldi…" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Çiftin bu eğlenceli ev hali sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.