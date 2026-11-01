Müzik kariyeriyle tanınan Ferhat Göçer, geçmişte sürdürdüğü hekimlik mesleğini bırakma sürecine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Katıldığı dijital programda doktorluğu bırakma kararının kolay olmadığını anlatan Göçer, o dönemde yaşadığı duygusal anları da paylaştı.

“AĞLAYA AĞLAYA BIRAKTIM”

Hekimlik kariyerine vicdanen yeterince hizmet ettiğini düşündüğünü belirten Ferhat Göçer, buna rağmen mesleğinden ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı, doktorluğu bırakma sürecini şu sözlerle anlattı:

“Vicdanen hekimlik kariyerime yeteri derecede hizmet ettim. Ama yine de ağlaya ağlaya bıraktım..”