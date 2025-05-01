Şarkılarıyla bir dönemin en çok dinlenen seslerinden olan Ferhat Göçer, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de sunduğu 'Empati' programına konuk oldu.

İç dünyasına ilişkin samimi itiraflarda bulunan Göçer, çok duygusal bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Sınırdayım, borderline (Kişilik bozukluğu) durumum olabilir. Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim" ifadelerini kullandı.

'O BATAKLIĞIN İÇİNDE KAYBOLUYORUM'



Onedio'nun derlediği habere göre Göçer, psikolojik kırılganlığına ilişkin “Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum.” sözlerini söylerken, henüz bir yaşına bile gelmeden hayatını kaybeden kardeşi Serhat hakkında itiraflarda bulundu.

Serhat’a ithaf ettiği hekimlik mesleğiyle ilgili sözleri de oldukça duygusaldı. “Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim” diyen Göçer, aile trajedisinin hayatındaki mesleki yönelimleri nasıl etkilediğini de açıkça dile getirdi.

'AŞK HASTALIKLI BİR KAVRAM'

“Aşk hastalıklı bir kavram, patolojik bir durum” diyen ünlü sanatçı, hayat arkadaşı Ömür’le 18 yıldır nasıl bir ilişki yürüttüğünü de şu sözlerle anlattı: “Hiçbir ortak yönümüz yok ama 18 yıldır birlikteyiz. Demek ki bizi bir arada tutan başka bir şey var.”

İlişkileri, evlilikleri ve babalığı konusunda da kendini eleştirmekten çekinmeyen Göçer, “Tam bir felakettim, özel hayat konusunda bütün suçu üzerime alıyorum” diyerek geçmişiyle yüzleşti. Oğluna olan bağlılığını ise “Hiç düşünmeden canımı veririm” sözleriyle ifade etti.