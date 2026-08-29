Ferhat Göçer ile Sinan Akçıl arasında uzun süredir devam eden gerilim, Göçer’in bir radyo programında yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

Katıldığı Number1 Star programında Sinan Akçıl hakkında konuşan Göçer, meslektaşına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Göçer, Akçıl için “Benim gözümde bir magazin figüründen öte bir şey değil” ifadelerini kullanırken, müziğe ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

“MÜZİKTEN BAŞKA HER ŞEYİ YAPIYOR”

Akçıl ile aralarındaki küslüğün sona erip ermeyeceği sorulan Göçer, bunun Akçıl’ın tutumuna bağlı olduğunu belirtti.

Göçer, meslektaşının magazinsel gündemden uzaklaşıp yeniden müziğe dönmesi gerektiğini savunarak, “Müzikten başka her şeyi yapıyor” dedi.

AKÇIL'DAN HUKUKİ HAMLE

Ferhat Göçer’in açıklamalarının ardından Sinan Akçıl’dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akçıl, Göçer’in seslendirdiği bazı şarkılarının repertuvarından çıkarılması için hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Akçıl, Göçer’in seslendirdiği “Biri Bana Gelsin”, “Vefası Eksik Yarim”, “Kalp Kalbe Karşı Derler”, “Kızım”, “Bunları Boşver”, “Dön Gel Yeter” ve “Dokunma Bana” isimli eserlerle ilgili avukatlarının gerekli işlemleri başlatacağını belirtti.

Akçıl ayrıca açıklamasında Göçer’e yönelik ağır ifadeler kullanarak, “Avukatlarım gerekeni yapacak” dedi.

DEMET AKALIN'DAN AKÇIL'A DESTEK

İki sanatçı arasındaki polemiğe Demet Akalın da dahil oldu. Akçıl’a destek veren Akalın, sosyal medya paylaşımında, “Yüzlerce kalbe dokunan şarkılar temiz ağızlarda söylenmeli, geç bile kaldın bu kararda” ifadelerini kullandı.