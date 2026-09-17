Şarkıcı Ferhat Göçer, oğlu Can Göçer’in mezuniyet sevincini sosyal medya hesabından paylaştı. University College London’da (UCL) Ekonomi ve Politika eğitimi alan Can Göçer, bölümünü “First-Class Honours” derecesiyle tamamladı.

“TARİFSİZ BİR GURUR”

Oğlunun başarısıyla büyük mutluluk yaşayan Ferhat Göçer, mezuniyet töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Göçer, paylaşımında bir baba için evladının kendi emeği, disiplini ve azmiyle yolunu çizmesini görmenin tarifsiz bir gurur olduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı, Can’ın başarısını şu sözlerle duyurdu:

“Oğlum Can, University College London'dan (UCL) Ekonomi bölümünden 'First-Class Honours' derecesiyle mezun oldu, ardından dünya ikincisi Imperial College London'da yüksek lisansı kazandı… Bir babanın gurur günü… Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam…”

Göçer ayrıca iyi dileklerini ve tebriklerini ileten dostlarına teşekkür etti.

2023’TE BÜYÜK SEVİNCİNİ PAYLAŞMIŞTI

Ferhat Göçer, Can Göçer’in 2023 yılında UCL’ye kabul edilmesinin ardından yaşadığı mutluluğu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı o dönem, oğlunun dünyanın ilk 10 üniversitesinden biri olarak nitelendirdiği UCL’yi kazanmasından duyduğu gururu dile getirerek, Can’ın yetişmesinde emeği olan annesi Ayla Göksel başta olmak üzere hayatına dokunan herkese teşekkür etmişti.

UCL’DE ÜNLÜ İSİMLER DE EĞİTİM GÖRDÜ

Can Göçer’in mezun olduğu University College London, geçmişte pek çok tanınmış isme de ev sahipliği yaptı.

Telefonun mucidi Alexander Graham Bell ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi’nin yanı sıra yönetmen Christopher Nolan, Coldplay solisti Chris Martin ve oyuncu Ricky Gervais de UCL’de eğitim gören isimler arasında yer aldı.