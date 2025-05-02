Ferhat Göçer önceki gün sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın üstlendiği 'Empati' programına konuk oldu.

"HİÇBİR ORTAK YÖNÜMÜZ YOK"

Taylan'ın aşkın tanımını sorduğu Göçer, "Aşk hastalıklı bir kavram. Kontrol altında tutulması gereken, kontrol edilmezse sizi felakete sürükleyebilecek bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ben Ömür'le ilk 7 yılımı bildiğin kör kütük aşık olarak yaşadım. Ruh eşi kavramını fantastik buluyorum. Ömür'le hiçbir ortak yönümüz yok. 'Bu insanla bu adam nasıl 18 sene birlikte olmuş' diyecek kadar farklıyız. Demek ki 18 sene birbirimizi bir arada tutan başka bir şey var" dedi.

"TAM BİR FELAKETTİM!"

Ünlü şarkıcı "Evliliklerinden pişman mısın?" sorusunu da "Pişmanlıklarım var ama evliliklerim değil. Kıymetli 2 evladım var. Annelerine minnettarım, ama sorun bende! Tam bir felakettim. Belki de onların hayatlarını da alt üst ettim, suç benim! İlk eşimle karşılaştığım zaman, Ömür’le karşılaşmış olsaydım daha kısa sürmüş olacaktı" diye yanıtladı.

Geçmişe saplantılı ve takıntılı olduğunu söyleyen Ferhat Göçer "Sınırdayım, borderline kişilik bozukluğu durumum olabilir" dedi.