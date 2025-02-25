Ferhat Göçer geçen günlerde 18 yıldır birlikte olduğu Ömür Gedik ile olan ilişkisi hakkında yaptığı açıklamayla konuşulmuştu.

"Ben hayatımda üç defa evlenmiş, boşanmış bir insan olarak görüyorum ki çok sıkıntılı süreçler yaşadım. 18 yıl boyunca burada sevgi, saygı ve empati ile birlikte büyük bir huzur yakalandıysak o huzuru bozmaya niyetimiz yok" diyen şarkıcı bu kez X'te (eski adıyla Twitter) "Ferhat Göçer mi kaldı?" yorumuna verdiği cevapla gündem oldu.

"BLOK 3'TEN NEYİM EKSİK?"

Bir takipçisi "Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, kraldır" paylaşımında bulundu. Ferhat Göçer de bunun üzerine "Azıcık dinleyin, Block 3'ten neyim eksik?" şeklinde karşılık verdi.

Bu yazışmaların altına bir başka kullanıcı da "Ağabey, sen de bir sus. Block 3 dinleyeceğiz tabii ki... Ferhat Göçer mi kaldı?" diye yazdı.

Ferhat Göçer ise "Vallahi incindim. 'Block3 dinlemeyin' demiyorum tabii ki. 'Azıcık da beni dinleyin' diyorum. Unutulmak koyuyor insana" diyerek sitem etti.

Göçer'in bu yanıtı hayranlarını üzünce hemen kollar sıvandı ve ünlü şarkıcıya destek mesajları yağdı.