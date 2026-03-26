Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, X platformunda kendisini takip eden bir kullanıcıya verdiği yanıtla dikkat çekti. Takipçi, Göçer’in kendisini takip etmesini garipseyip “manyak” ifadesini kullanmıştı.

''ÖNÜNE GELENİ TAKİP EDİYOR''

Kullanıcının yaptığı paylaşım şu şekilde:

'' Ferhat göçer beni takip etmişti sonra baktık önüne geleni takip etmiş manyak. ''

''BEN BİR SALAĞIM''

Göçer’in yanıtı oldukça sert oldu:

“Evet, ben bir manyağım… Salağım... Sana değer verip takip ettiğim için.

Sana ve senin gibilere, k*çından kıl aldırmayan, algı ayağına muhatap almayan, kibir budalaları müstehak.”

Göçer’in bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve takipçilerden yoğun yorum aldı.