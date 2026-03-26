Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, X platformunda kendisini takip eden bir kullanıcıya verdiği yanıtla dikkat çekti. Takipçi, Göçer’in kendisini takip etmesini garipseyip “manyak” ifadesini kullanmıştı.
''ÖNÜNE GELENİ TAKİP EDİYOR''
Kullanıcının yaptığı paylaşım şu şekilde:
'' Ferhat göçer beni takip etmişti sonra baktık önüne geleni takip etmiş manyak. ''
''BEN BİR SALAĞIM''
Göçer’in yanıtı oldukça sert oldu:
“Evet, ben bir manyağım… Salağım... Sana değer verip takip ettiğim için.
Sana ve senin gibilere, k*çından kıl aldırmayan, algı ayağına muhatap almayan, kibir budalaları müstehak.”
Göçer’in bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve takipçilerden yoğun yorum aldı.