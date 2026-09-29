Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesi, evrakta sahtecilik suçlaması kapsamında gözaltına alındı. Yapılan operasyonun ardından Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un yaklaşık bir yıl önce Gündoğdu hakkında söylediği sözler akıllara geldi.

Ali Koç, 17 Eylül 2025'te Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından hakemleri eleştirmiş MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu hedef tahtasına koymuştu.

Ali Koç, Gündoğdu için TFF yönetimini daha önce uyardığı ifade ederek “Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz.” demişti.

Gündoğdu hakkında araştırma yapılmasını da isteyen Ali Koç, başkanlığı bıraksa bile hesaplaşacağını belirterek “Benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor. Artık yeter” sözlerini sarf etmişti.