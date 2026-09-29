Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 kurul üyesinin gözaltına alınmasının ardından Burak Yılmaz'ın 13 Nisan 2026 tarihindeki sözleri yeniden gündeme geldi

Söz konusu dönemde Gaziantep FK'yı çalıştıran Yılmaz ve 2-1 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından görevinden istifa etmişti. İstifası sırasında MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef alan Yılmaz, Ferhat Gündoğdu için olay ifadeler kullanmıştı.

'DOKUNULMAZ MI' ÇIKIŞI

Burak Yılmaz, istifa gerekçesi olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu göstererek “Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı kardeşim bu? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile oynatıyorlar, indiriyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Devre arasında Antalya'da kamptayken Fuat Göktaş'ın kendisini aradığını öne süren Yılmaz, “Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi. 'Ne diyorsun sen abi' dedim, 'Ben 2010-2011'i yaşamışım, bu bahis olayı benim karın ağrım' dedim, telefonu kapattım.” diyerek yaklaşık 15 dakika sonra Göktaş'ın kendisini yeniden aradığını ve bahis oynadığı belirlenen kişinin Iğdır'daki başka bir Burak Yılmaz olduğunu söylediğini iddia etmişti.