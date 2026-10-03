İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil tüm şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

İfadeleri işlemleri tamamlanan Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İŞTE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ferhat Gündoğdu : Görevi kötüye kullanma, tehdit

: Görevi kötüye kullanma, tehdit Ferdi Karadoruk : Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları bulundurma

: Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları bulundurma Ahmet Şahin : Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme

: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme Yunus Yıldırım : Görevi kötüye kullanma

: Görevi kötüye kullanma Sebahattin Şahin : Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği

: Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği Alican Sağlar : Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme

: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme Emre Kosif: Görevi kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Başsavcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında müşteki ve tanık beyanları, MASAK ve HTS çalışmaları, bilirkişi raporları, dijital materyaller ve ses kayıtlarına yer verildi.

Şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma, tehdit, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında hakem ve gözlemcilerin objektif gerekçe olmaksızın klasman dışı bırakıldığı, atama ve puanlama süreçlerine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin kişisel ve sosyal çevrelerine göre fişlendiği yönündeki tespit ve beyanlara yer verildi.