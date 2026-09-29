İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gündoğdu ile birlikte bazı MHK üyeleri de gözaltına alındı. Peki, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, neden gözaltına alındı?

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “resmi belgede sahtecilik” soruşturması kapsamında, bir mağdurun ifadesi üzerine şüpheliler hakkında “mobbing” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS incelemeleri, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri, hakem ve gözlemcilerin soruşturma konusu suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, 1969 yılında doğdu. 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda İşletme ve Yönetim alanında lisans eğitimi aldı. 2002-2004 yıllarında Ankara Üniversitesi'nde Spor Yönetimi, 2005-2007 yılları arasında ise Atatürk Üniversitesi'nde İşletme ve Yönetim alanlarında lisansüstü eğitim gördü. Gündoğdu, 2014 yılında Ankara Üniversitesi'nde Spor Yönetimi alanında doktora eğitimini tamamladı.

Asker kökenli olan Ferhat Gündoğdu, askeri kariyeri boyunca Genelkurmay Başkanlığı'nda şube müdürlüğü görevinde bulundu. Daha sonra Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Atama Şube Müdürlüğü görevini üstlendi. Gündoğdu, Ankara'da Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevini de yürüttü.

Çıkarılan yasa sonrasında hakemliği bırakarak askeri görevine devam eden Gündoğdu, emekli olduktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) görev almaya başladı. Gündoğdu, TFF bünyesinde yürüttüğü görevlerin ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına getirildi.

Ferhat Gündoğdu, 1991 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Gündoğdu, aynı bölümde doktora eğitimini de tamamladı.

Türk Eğitim Derneği'nde (TED) çeşitli görevlerde bulunan Gündoğdu, daha önce Merkez Hakem Kurulu'nda Eğitimden Sorumlu Üye olarak görev yaptı. Ayrıca klasman üst gözlemciliği görevini de yürüttü.

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, aynı zamanda Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor.