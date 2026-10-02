İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Hakemler dosyası" kapsamında başlattığı soruşturmada, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde Ferhat Gündoğdu hakkında olumsuz bir karar çıkması durumunda, TFF'nin MHK'nin başına yeni bir isim atayacağı belirtiliyor.

MÜNİROĞLU İSMİ ÖN PLANDA

HT Spor'un haberine göre, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden, eski hakem Sürhat Müniroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı olma ihtimali hayli yüksek. Müniroğlu şu anda bir üniversitede dekan yardımcılığı yapıyor..

Özellikle 6, 7 ve 8 Ekim'de yapılacak hakem çalışması ve önümüzdeki hafta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları için MHK'nin aktif olması gerekiyor.

Ferhat Gündoğdu hakkında adli makamlardan çıkacak kararın ardından TFF'nin doğrudan MHK'nin başına yeni bir isim atayacağı ifade ediliyor.