Ülkenin Pará eyaletinde, Anapu ile Vitória do Xingu kentlerini birbirine bağlayacak köprü, Transamazonica olarak bilinen BR-230 kara yolunun 571'inci kilometresinde yükseliyor. Brezilya hükümetinin 405,6 milyon real (yaklaşık 70 milyon dolar) yatırım yaptığı proje tamamlandığında otomobiller, otobüsler ve yük kamyonları nehrin karşısına geçmek için feribot sırası beklemek zorunda kalmayacak.

NEHRİN ORTASINDA 424 METRELİK DEV AÇIKLIK BIRAKILACAK

Xingu Nehri üzerine kurulan köprü, yüksek kulelere bağlanan çelik kablolarla desteklenen özel bir mühendislik sistemiyle inşa ediliyor. Toplam 700 metre uzunluğundaki yapının orta bölümünde 424 metrelik geniş bir açıklık bulunacak.

Bu tasarım sayesinde nehrin ana geçiş noktasına köprü ayağı yerleştirilmeden büyük teknelerin ve diğer su araçlarının geçişine olanak sağlanacak. Köprünün her iki kıyısında ise betonarme ayaklarla desteklenen dörder bölüm yer alacak.

İnşaat ekipleri nehrin iki yakasında eş zamanlı çalışıyor. Beton kulelerin yükseltilmesi, çelik donatıların yerleştirilmesi ve araçların geçeceği yol platformunun hazırlanması sürüyor. Brezilya Ulusal Ulaştırma Altyapısı Dairesi (DNIT) tarafından paylaşılan son bilgilere göre çalışmaların yüzde 73,81'i tamamlandı.

80 BİN KİŞİNİN ULAŞIMINI DEĞİŞTİRECEK

Bölgede yaşayanlar ve Transamazonica kara yolunu kullanan sürücüler, Xingu Nehri'ni geçebilmek için bugün hâlâ feribotlara bağımlı durumda. Özellikle ağır yük taşıyan kamyonlar, nehir kıyısına ulaştıktan sonra feribota binmek için beklemek zorunda kalıyor.

Yeni köprüyle birlikte bu zorunluluk ortadan kalkacak. Araçlar nehrin üzerinden doğrudan geçebilecek, yük taşımacılığında yaşanan beklemeler azalacak ve bölgedeki yerleşim yerleri arasındaki ulaşım daha düzenli hâle gelecek.

Federal hükümetin Yeni Büyümeyi Hızlandırma Programı kapsamında yürütülen projenin yaklaşık 80 bin kişiye fayda sağlaması hedefleniyor. Köprünün özellikle tarım ürünleri, gıda ve diğer ticari yüklerin taşınmasını kolaylaştırması bekleniyor.

Başlangıçta 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan köprünün teslim takvimi ise güncellendi. DNIT'in Kasım 2026'da paylaştığı son bilgilere göre yapının 2027 yılının ikinci yarısında hizmete açılması öngörülüyor.