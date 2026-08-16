Zimbabve'de Kariba Gölü'nde 11 Ağustos'ta meydana gelen feribot faciasında can kaybı 80'e yükseldi. Zimbabve polisinden yapılan açıklamada, devam eden arama çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

"AFET DURUMU" İLAN EDİLDİ

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ilave kaynakların seferber edilmesi için ülkeye "afet durumu" ilan etti. Bu karar, facianın boyutları ve kurtarma çabaları doğrultusunda alındı.

Polis, hayatını kaybedenler arasında en az 18 çocuğun bulunduğunu doğruladı. Zimbabve Sivil Koruma Birimi (CPU), daha önce 77 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu. Ancak gölde devam eden arama çalışmalarının sürdüğü ve feribotta bulunanların kesin sayısının henüz belirlenemediği ifade edildi.

RIDA'ya ait "Mbuya Nehanda" isimli feribot, 90 kişi kapasiteliydi. Bilet kayıtlarına göre 114 yetişkin yolcu ve 5 kişilik mürettebat bulunurken, bilet zorunluluğu olmayan küçük çocukların sayısı bilinmiyor. Bu nedenle gerçek yolcu sayısının kayıtlardan çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Feribot, Kariba kentinden Chalala bölgesine giderken Long Island yakınlarında kuvvetli dalgaların etkisiyle alabora olmuştu. Yetkililer, facianın nedenlerinin ve tam yolcu sayısının netleşmesi için çalışmaları sürdürüyor.