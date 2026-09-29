Fon soruşturması kapsamında malvarlıklarına tedbir konulan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve kardeşi Enver Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Soruşturmayla ilgili gelişmelerin ardından Astor Enerji hisselerinde de sert düşüş yaşandı.

Şirket hisseleri üst üste taban olurken, Feridun Geçgel'in yaklaşık iki yıl önce yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

KAYNAĞI NEREYE HARCADIKLARINI ANLATMIŞTI

Geçgel, söz konusu açıklamasında yatırımcılardan gelen kaynağın şirket yatırımlarında kullanıldığını ifade etmişti.

Geçgel açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim halktan gelen parayla arkadaşlar diyor ki: 'Ne yaptınız?' Aslında en güzel şey; biz parayı yine Astor'a koyduk. Yine Astor'da büyüyoruz. Astor'a yatırım yapacağız.

Biz yat, kat almıyoruz. Biz gerçekten lokomotifimiz olan Astor'a yatırım yapıyoruz. Bununla büyüyeceğiz, enerjide büyüyeceğiz.

Bizim en isteğimiz, enerji dalında büyüyüp daha iyi yerlere Astor'u getirmek. Yani Astor'un sabit getirisi olması gerektiği inancındayım. Onun için rüzgar ve güneşe çok önem veriyoruz. Onlarda da bizim yatırımlarımız gelecek. O konuda da büyük düşünüyoruz. Yine yani yatırımlarımız hep enerji olacak. Başka bir şey düşünmüyoruz."