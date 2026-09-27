Fon soruşturması kapsamında yeni iddialar peş peşe geldi.

Soruşturma kapsamında haziran ayında "Türkiye'nin en zengin iş insanları" sıralamasında 5,3 milyar dolarlık servetiyle zirveye yerleşen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanvekili Enver Geçgel'in mal varlıkları ve şirketlerine tedbir uygulandığı öne sürüldü.

Soruşturmayla ilgili olduğu belirtilen listede Feridun Geçgel, Enver Geçgel, Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı ve Nevali otelinin sahibi Cengiz Avcı'nın isimleri yer aldı.

İlgili kişilerin malvarlıkları, banka hesapları ve şirketleri hakkında tedbir kararı uygulandığı iddia edildi.

42 KİŞİNİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında Pusula'nın patronu Muhammed Yarız, Katılımevim patronu Serdar Turhan, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin mal varlıkları ve hesaplarına tedbir kararı konuldu.

Tedbir kararı uygulanan kişiler şöyle:

  1. Muhammed Yarız
  2. Serdar Turhan
  3. Abdullah Ercan
  4. Melis Sandal
  5. Emrullah Ercan
  6. Ömer Bedir Çetinel
  7. Mustafa Dedik
  8. Hakan Yıldız
  9. Erdin Özel
  10. Enver Geçgel
  11. İsmet Öğüt
  12. Tarzan Tarık Sarvan
  13. Tolga Aydın
  14. Ezgi Kaya
  15. Burhan Tunç Özkan
  16. Mehmet Selçuk Aksoy
  17. Turgay Ceylani
  18. Rıza Kandemir
  19. Cengiz Avcı
  20. Furkan Talay
  21. Metehan Ülgener
  22. Ali Yıldız
  23. Kazım Kocapınar
  24. Hakan Dıravacı
  25. Şeyhmus Yeşilmen
  26. Şadi Türk
  27. Nihat Kırmızı
  28. Mahmut Vural Erkoç
  29. Ali Acar
  30. Hale Elpe
  31. Alim Bilen
  32. Ayşe Gökdemir
  33. Ercan Çömez
  34. Çağlayan Yağcı
  35. Feridun Geçgel
  36. Mehmet Emre Çamlıbel
  37. Caner Bingöl
  38. Enes Can Demir
  39. Türker Tekten
  40. Salih Tuncer Mutlucan
  41. Egemen Sönmez
  42. Gül Ayşe Çolak

IC İÇTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

IC İçtaş ve Çeçen Ailesi, son dönemde kamuoyuna yansıyan iddia ve spekülasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, spekülatif fonlar ve bunlarla bağlantılı kişi, şirket veya yapılarla herhangi bir ticari, mali veya hukuki ilişkilerinin bulunmadığı belirtilirken, malvarlıklarına tedbir konulduğu yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

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