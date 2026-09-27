Fon soruşturması kapsamında yeni iddialar peş peşe geldi.

Soruşturma kapsamında haziran ayında "Türkiye'nin en zengin iş insanları" sıralamasında 5,3 milyar dolarlık servetiyle zirveye yerleşen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanvekili Enver Geçgel'in mal varlıkları ve şirketlerine tedbir uygulandığı öne sürüldü.

Soruşturmayla ilgili olduğu belirtilen listede Feridun Geçgel, Enver Geçgel, Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı ve Nevali otelinin sahibi Cengiz Avcı'nın isimleri yer aldı.

İlgili kişilerin malvarlıkları, banka hesapları ve şirketleri hakkında tedbir kararı uygulandığı iddia edildi.

42 KİŞİNİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Soruşturma kapsamında Pusula'nın patronu Muhammed Yarız, Katılımevim patronu Serdar Turhan, Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da aralarında bulunduğu 42 kişinin mal varlıkları ve hesaplarına tedbir kararı konuldu.

Tedbir kararı uygulanan kişiler şöyle:

Muhammed Yarız Serdar Turhan Abdullah Ercan Melis Sandal Emrullah Ercan Ömer Bedir Çetinel Mustafa Dedik Hakan Yıldız Erdin Özel Enver Geçgel İsmet Öğüt Tarzan Tarık Sarvan Tolga Aydın Ezgi Kaya Burhan Tunç Özkan Mehmet Selçuk Aksoy Turgay Ceylani Rıza Kandemir Cengiz Avcı Furkan Talay Metehan Ülgener Ali Yıldız Kazım Kocapınar Hakan Dıravacı Şeyhmus Yeşilmen Şadi Türk Nihat Kırmızı Mahmut Vural Erkoç Ali Acar Hale Elpe Alim Bilen Ayşe Gökdemir Ercan Çömez Çağlayan Yağcı Feridun Geçgel Mehmet Emre Çamlıbel Caner Bingöl Enes Can Demir Türker Tekten Salih Tuncer Mutlucan Egemen Sönmez Gül Ayşe Çolak

IC İÇTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

IC İçtaş ve Çeçen Ailesi, son dönemde kamuoyuna yansıyan iddia ve spekülasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, spekülatif fonlar ve bunlarla bağlantılı kişi, şirket veya yapılarla herhangi bir ticari, mali veya hukuki ilişkilerinin bulunmadığı belirtilirken, malvarlıklarına tedbir konulduğu yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.